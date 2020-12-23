Перечень пособий, утвержденных правительством на следующий год - в материале "Утро.ру"

С 1 января 2021 года отдельные категории граждан РФ могут рассчитывать на определенные выплаты. Некоторые пособия из предоставленного списка уже утверждены кабмином.

Так, индексация маткапитала в предстоящем году составит 3,7% – речь идет о 483 тыс. рублей на первого ребенка и 639 тыс. на второго, о чем сообщала "Российская газета".

С нового года семьи с детьми от трех– до семилетнего возраста могут оформить необходимые документы для выплат с размером, соответствующему уровню прожиточного минимума в конкретном субъекте государства, передает URA.ru.

Те семьи, которые воспитывают ребенка возрастом до восьми лет, могут получить от государства выплату в размере пяти тысяч рублей, о чем сообщил российский лидер Владимир Путин во время недавней пресс-конференции.

Также власти увеличили пособия по уходу за детьми возрастом до 1,5 года. Для того, чтобы получить 6 752 рубля, не требуется подачи заявлений.

При рождении малыша власти выделят россиянам выплату в размере 18 тыс. рублей. С 1 февраля нового года сумму увеличат.

Ранее сообщалось о том, что глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в порядок информирования населения о возможных льготах. Информация будет предоставлена автоматически после того, как лицо даст согласие на получение необходимых уведомлений.