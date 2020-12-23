Исполнители разобрали с "Елки желаний" 10 тысяч шаров с мечтами детей

Благотворительная акция проходит по всей стране

Уже 10 тысяч шаров сняли исполнители с "Елки желаний" с начала декабря 2020 года. Акция благотворительного проекта "Мечтай со мной" рассчитана на детей от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или угрожающими жизни заболеваниями, а также сирот и детей из малообеспеченных семей. Они могут поделиться самыми сокровенными желаниями, а волшебником, исполнившим мечту ребенка, может стать каждый россиянин. Для этого нужно зайти на сайт елкажеланий.рф и снять шар.

Основоположником этой доброй традиции стал президент РФ Владимир Путин, исполнивший в 2018 г. мечты пятерых участников акции, страдающих угрожающими жизни заболеваниями. В этом году президент снял с "Елки желаний" шары 10-летнего Александра из Тулы – его мечта обнять живую панду уже исполнилась, и 9-летнего Дмитрия из Челябинска, мечтающего увидеть, где работает президент страны. С Димой глава государства уже сыграл в хоккей на Красной площади.

Пример президента оказался "заразительным". Министры, руководители предприятий, известные спортсмены, артисты и просто неравнодушные россияне активно участвуют в акции, а "Елок желаний" устанавливается по всей стране все больше. Если в прошлом году от ребят поступило 12 тыс. заявок, то в этом пришло уже 26 тысяч. Все разобранные мечты будут исполнены до 28 февраля 2021 года, гарантируют организаторы.