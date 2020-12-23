Российский президент планирует уехать из Москвы

Стало известно, как Владимир Путин проведет Рождество. Глава государства уедет, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент России "традиционно" отправится в какой-то из регионов страны, добавил официальный представитель Кремля. Точное место он при этом не назвал.

Глава государства пока не определился с выбором, заявил пресс-секретарь, отмечает РИА "Новости".

В оставшееся до Нового года время Владимир Владимирович никуда не собирается. А в январе поездки будут, сообщил в заключение Песков, передает телеканал "360".

В прошлом году 6 января президент России побывал в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там в окружении других верующих он встретил Рождество. Это вызвало ожесточенную дискуссию между россиянами и украинцами в соцсетях.