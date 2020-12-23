Когда на передовой – врачи: власти Москвы оценили работу медиков в пандемию

Собянин назвал героями столичных врачей

Каждый второй врач в Москве переболел новым коронавирусом COVID-19. При этом нагрузка на систему здравоохранения в столице в 2020 г. возросла вдвое. Но практически никто из медиков не отказался от работы в столь сложных условиях. Столичные врачи проявили самоотверженность и истинный героизм в борьбе с эпидемией, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

"У каждого времени есть свои герои: наши врачи всегда на передовой, всегда на переднем фронте по борьбе за жизнь, здоровье людей",

– подчеркнул мэр на церемонии вручения медикам государственных наград.

По словам Собянина, особенно тяжелая ситуация была весной, когда властям и медикам пришлось практически наощупь подбирать алгоритмы лечения COVID-19. Задействовано было огромное количество больничных коек – 26 тысяч. Но город и врачи справились с колоссальной нагрузкой.

На базе 66 федеральных, городских и частных клиник в Москве были открыты стационары для лечения больных с коронавирусом. Оперативно были развернуты временные госпитали. В рекордные сроки построен Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское".

В городских поликлиниках было открыто 48 КТ-центров для диагностики заболевания в круглосуточном режиме. Организована работа лабораторий для ПЦР– и ИФА-исследований. Создан центр телемедицины для консультаций пациентов с легким течением болезни, лечащихся на дому.

После некоторого спада заболеваемости летом, осенью ситуация вновь накалилась. Но благодаря высокопрофессиональной команде медиков, современной лечебно-диагностической базе и сформированному коечному фонду Москве удается держать удар.

"Все наши больницы и все амбулаторное звено обеспечено необходимыми лекарственными препаратами",

– сообщил мэр. По его словам, ситуация сегодня крайне непростая, однако с возросшей нагрузкой удается справляться силами меньшего количества врачей, работающих в стационарах.

Помощь пациентам с COVID-19 сейчас оказывают более 69 тысяч московских медиков – это и врачи, и средний и младший медперсонал, и работники скорой помощи.

Ежедневно на линию выходят более 1 тыс. бригад скорой помощи. Несмотря на возросшую нагрузку, время прибытия по экстренным вызовам составляет 11-12 минут. Такая оперативность стала возможна благодаря использованию современных информационных систем, в том числе геолокации.

Сейчас в городе развернуто около 18 тыс. коек для оказания помощи больным коронавирусом. Важно, что благодаря открытию резервных госпиталей москвичи получают также плановую и экстренную медицинскую помощь, несмотря на пандемию. Как отметил мэр города ранее, Москва проходит испытание коронавирусом с минимально возможными потерями.

По данным оперативного штаба на 23 декабря, заразились коронавирусом 756586 жителей Москвы, из них 5652 человека только за последние сутки. Полностью выздоровели 582772 москвича.