Когда на передовой – врачи: власти Москвы оценили работу медиков в пандемию

Курс рубля
- Финансовый пузырь взорвется: доллару предсказали взлет до 80 рублей
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
Каждый второй врач в Москве переболел новым коронавирусом COVID-19. При этом нагрузка на систему здравоохранения в столице в 2020 г. возросла вдвое. Но практически никто из медиков не отказался от работы в столь сложных условиях. Столичные врачи проявили самоотверженность и истинный героизм в борьбе с эпидемией, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
"У каждого времени есть свои герои: наши врачи всегда на передовой, всегда на переднем фронте по борьбе за жизнь, здоровье людей",
– подчеркнул мэр на церемонии вручения медикам государственных наград.
По словам Собянина, особенно тяжелая ситуация была весной, когда властям и медикам пришлось практически наощупь подбирать алгоритмы лечения COVID-19. Задействовано было огромное количество больничных коек – 26 тысяч. Но город и врачи справились с колоссальной нагрузкой.
На базе 66 федеральных, городских и частных клиник в Москве были открыты стационары для лечения больных с коронавирусом. Оперативно были развернуты временные госпитали. В рекордные сроки построен Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское".
В городских поликлиниках было открыто 48 КТ-центров для диагностики заболевания в круглосуточном режиме. Организована работа лабораторий для ПЦР– и ИФА-исследований. Создан центр телемедицины для консультаций пациентов с легким течением болезни, лечащихся на дому.
После некоторого спада заболеваемости летом, осенью ситуация вновь накалилась. Но благодаря высокопрофессиональной команде медиков, современной лечебно-диагностической базе и сформированному коечному фонду Москве удается держать удар.
"Все наши больницы и все амбулаторное звено обеспечено необходимыми лекарственными препаратами",
– сообщил мэр. По его словам, ситуация сегодня крайне непростая, однако с возросшей нагрузкой удается справляться силами меньшего количества врачей, работающих в стационарах.
Помощь пациентам с COVID-19 сейчас оказывают более 69 тысяч московских медиков – это и врачи, и средний и младший медперсонал, и работники скорой помощи.
Ежедневно на линию выходят более 1 тыс. бригад скорой помощи. Несмотря на возросшую нагрузку, время прибытия по экстренным вызовам составляет 11-12 минут. Такая оперативность стала возможна благодаря использованию современных информационных систем, в том числе геолокации.
Сейчас в городе развернуто около 18 тыс. коек для оказания помощи больным коронавирусом. Важно, что благодаря открытию резервных госпиталей москвичи получают также плановую и экстренную медицинскую помощь, несмотря на пандемию. Как отметил мэр города ранее, Москва проходит испытание коронавирусом с минимально возможными потерями.
По данным оперативного штаба на 23 декабря, заразились коронавирусом 756586 жителей Москвы, из них 5652 человека только за последние сутки. Полностью выздоровели 582772 москвича.
На руку строителям играют климат, опыт и знания работы со спецсудами
После спешного возобновления строительства газопровода появились новые подробности