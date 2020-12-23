В России решили повысить пенсии

В России решили повысить пенсии
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Изменения вступят в силу с 1 января

В будущем году страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3 процента. 

Об этом сообщила Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, отметив, что процент индексации будет выше инфляции, пишет РИА "Новости". Вице-премьер также добавила, что и в последующие годы индексация пенсий будет выше инфляции. 

К слову, в 2021 году также будут увеличены выплаты, которые получают ветераны боевых действий и инвалиды.

Так, социальные пенсии вырастут с 1 апреля. Предполагается, что их увеличат на 2,5 процента. А ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам боевых действий повысят на 3,8 процента с 1 февраля 2021 года. 

С 1 августа 2021 года прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. В этом случае процент увеличения будет зависеть от индивидуального пенсионного коэффициента.  

А с 1 октября следующего года ожидается ставшее уже традиционным увеличение пенсий на 3% военным пенсионерам и сотрудникам силовых ведомств. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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