Изменения вступят в силу с 1 января

В будущем году страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3 процента.

Об этом сообщила Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, отметив, что процент индексации будет выше инфляции, пишет РИА "Новости". Вице-премьер также добавила, что и в последующие годы индексация пенсий будет выше инфляции.

К слову, в 2021 году также будут увеличены выплаты, которые получают ветераны боевых действий и инвалиды.

Так, социальные пенсии вырастут с 1 апреля. Предполагается, что их увеличат на 2,5 процента. А ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам боевых действий повысят на 3,8 процента с 1 февраля 2021 года.

С 1 августа 2021 года прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. В этом случае процент увеличения будет зависеть от индивидуального пенсионного коэффициента.

А с 1 октября следующего года ожидается ставшее уже традиционным увеличение пенсий на 3% военным пенсионерам и сотрудникам силовых ведомств.