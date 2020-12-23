Переболевшие коронавирусом москвичи становятся донорами плазмы

Переболевшие коронавирусом москвичи становятся донорами плазмы
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Содержащиеся в их крови антитела помогут пациентам с тяжелым течением болезни

Пандемия сплотила москвичей. Все больше жителей города, переболевших COVID-19, становятся донорами плазмы, чтобы помочь тем, кто тяжело переносит заболевание. На сегодня уже более 8,8 тысяч москвичей сдали плазму с антителами, причем 13,5% из них делали это несколько раз.

Донорская плазма помогает побороть инфекцию людям, у которых уже исчерпаны собственные ресурсы организма. По оценке специалистов, одна порция плазмы с антителами – это три спасенных жизни. Поэтому столичные власти и медики обращаются к москвичам с просьбой прийти и сдать плазму после выздоровления от коронавируса.

Москвичка Ксения М. сдавала плазму дважды. Она переболела COVID-19 летом, а поскольку не раз бывала донором, не могла не откликнуться на призыв сдать плазму с антителами.

"Получила СМС с приглашением и сразу пошла. Как можно не помочь, когда не понаслышке знаешь, что это такое",

– говорит Ксения, отмечая, что сама перенесла болезнь в довольно легкой форме, госпитализация ей не понадобилась. Кстати, она сдала плазму с антителами уже дважды и еще планирует, если титры останутся высокими.

Вообще, количество антител к COVID-19 после болезни и время их сохранения спрогнозировать нельзя, это индивидуальная особенность организма. Если их количество продолжает оставаться на высоком уровне, сдавать плазму можно до 20 раз в год, главное, делать перерыв между процедурами не менее чем на две недели.

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Пока в столице есть один рекордсмен, который сдал плазму крови после перенесенной коронавирусной инфекции 11 раз, и даже на 11 раз в ней содержалось достаточное количество антител для лечения пациентов. Еще несколько столичных доноров сдали плазму уже по 10 раз.

Применение донорской плазмы с антителами к коронавирусу утверждено клиническим комитетом по COVID-19 в октябре 2020 года. До этого данный метод использовали в качестве экспериментального в нескольких стационарах и выяснили, что в комплексной терапии это увеличивает шансы "тяжелых" больных на выздоровление вдвое.

Стать донором плазмы просто. Это могут быть могут быть люди от 18 до 55 лет с весом более 50 кг, выздоровевшие от COVID-19 и не имеющие хронических заболеваний. По решению мэра Москвы Сергея Собянина для доноров плазмы с антителами к COVID-19 установлены стимулирующие выплаты в размере 5 тыс. рублей плюс компенсация на питание 1212 рублей.

Заполнить первичную анкету донора можно на сайте городского Департамента здравоохранения. Для сдачи плазмы после COVID-19 в Москве открыто восемь пунктов, их адреса указаны на городском портале. 

Николай ВИКТОРОВ

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