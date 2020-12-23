Предварительно, мера распространится лишь на этот год

Владимир Путин согласился сделать 31 декабря общероссийским выходным днем – мера должна быть рассмотрена во всех регионах страны. Ранее подобное решение самостоятельно принимали в муниципалитетах.

С таким предложением выступил лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в ходе заседания Госсовета. Президент отметил, что в такие короткие сроки на федеральном уровне решение не принять, поэтому призвал все регионы страны ввести подобную меру самостоятельно. Также глава поручил увеличить выплаты медикам, работающим в новогодние выходные, в два раза.

Предварительно, выходной 31 декабря будет только в этом году. Ранее его предложили ввести, чтобы поддержать россиян на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Позже от распространения идеи на всю Россию отказались, предложив властям в регионах самостоятельно принимать решение о введении выходного. В результате, многие из них подобную меру ввели.