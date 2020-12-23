Россиян пригласили поучаствовать в благотворительной акции "Елка желаний"

Мероприятие было организовано по инициативе российского лидера

Уже несколько лет в России проводится акция, направленная на оказание поддержки детям с тяжелыми заболеваниями. Мероприятие, которое получило название "Елка желаний" было организовано по идее российского президента Владимира Путина.



Сегодня сопредседатель Национального родительского комитета Юрий Оболонский обратился к жителям России с призывом поучаствовать в данной акции. К поздравлению детей уже присоединились члены Госсовета.

Как отметил Оболонский, завершающийся год стал очень тяжелым для россиян. В такой период особенно важно проявить милосердие и помочь нуждающимся в заботе детям.

Во всероссийской акции принимают участие госслужащие, предприниматели, а также простые жители страны. В этом году волонтеры проекта "Мечтай со мной" получили порядка 26,5 тысяч предновогодних пожеланий от детей.

Люди, которые готовы ненадолго стать Дедом Морозом или Снегурочкой, уже разобрали многие детские желания с тем, чтобы претворить их в жизнь.

Как отметил Юрий Оболонский, исполнение новогоднего желания тяжелобольного ребенка может серьезно поддержать столкнувшуюся с несчастьем семью и поселить в детском сердце надежду на будущее.

К призыву поучаствовать в благотворительной акции присоединился глава Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников Виктор Егоров. Новый год – это время волшебства. Сейчас у каждого есть возможность исполнить мечту ребенка и проявить доброту и отзывчивость. Маленькая помощь может стать большим чудом для попавших в беду людей, напомнил Егоров.