С 1 января продукты в магазинах будут продавать по-новому

Грязной картошки на прилавках больше не будет

Роспотребнадзор ввел новые правила продажи продуктов, которые вступят в силу с начала следующего года. Как полагают эксперты, это может быть связано с критичным состоянием качества питания в стране. 

Так, согласно нововведениям, нельзя будет торговать едой неподалеку от туалетов, сообщает ОТР. Яйца и картошку будет разрешено продавать в магазинах только в чистом состоянии, а дыни и арбузы будет разрешено выставлять на продажу только в целом виде. 

Эксперт по качеству продуктов питания Ростислав Гурман полагает, что ситуация с качеством продуктов в стране критичная, и именно поэтому в ведомстве решили ввести новые ограничения, пишет "МИР 24". Он отметил, что помимо введенных мер, следует также прописать дополнительные правила качественного хранения товаров.

Евгения НАГОРСКАЯ

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