Эксперт предложил россиянам альтернативу

В России давно пора создать замену системе накопительных пенсий, однако отказываться от нее не стоит, поскольку это может сулить серьезное ухудшение положения сегодняшних пенсионеров. Мнением на этот счет поделились проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Ранее заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов заявил, что в России намерены полностью отменить институт накопительных пенсий. Это собираются сделать ближе к 2023 году. Швецов отметил, что при этом деньги, хранящиеся на счетах не тронут.

Сафонов полагает, что систему накопительных пенсий следует демонтировать и привести законодательство к фактическому состоянию дел.

"Но нужна альтернатива. Оставить негосударственные пенсионные фонды как они есть, сохранить систему с личным участием граждан, сохранить корпоративную систему. И передать те средства, которые были накоплены в руки работников", – поделился он с URA.RU.

Косой считает, что отмена системы пенсионных накоплений сделает пенсионеров более зависимыми от государства. Благодаря тому, что ПФР выполняет свои функции, собирая резервы, граждане становятся более независимыми от состояния федерального бюджета. Отказ от накопительных пенсий сделает так, что благосостояние россиян будет зависеть от экономики страны.