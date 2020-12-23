В Подмосковье повысят стоимость проезда в общественном транспорте

Новые тарифы начнут действовать со второго января

Власти Подмосковья приняли решение повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Изменения вступят в силу 2 января 2021 года. 

Если оплачивать проезд картой "Стрелка", тогда стоимость составит 36,74 рубля в городском сообщении, в в пригородном к этой сумме будут прибавлять 4,64-4,65 руб. за каждые следующие 2,5 километра, пишет "Интерфакс". 

При оплате банковской картой сумма поездки составит 37 рублей, наличными – 58 рублей, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", а в пригородном сообщении стоимость повысится на 4-5 рублей за каждые 2,5 километра. 

Льготникам и учащимся придется заплатить за проезд 18,37 рублей по городу, в пригородном сообщении цена увеличится на примерно 2,5 рубля за каждые два с половиной километра.

При этом стоимость проездных на три месяца и год останется без изменений, а за каждые 10+ поездок по "Стрелке" предусмотрена скидка. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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