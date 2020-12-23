Олимпийские чемпионы посоревновались с российскими школьниками

Самым ярким событием мероприятия стали ответы чемпионов на вызовы учащихся

Российское движение школьников подвело итоги спортивных соревнований за 2020 год. Награды получили победители "Всероссийского турнира по шахматам", "Веселых стартов", "Игры отважных", "Силы РДШ", а также проекта "Здоровое движение".

С победой школьников поздравил министр спорта России Олег Матыцин. Он отметил, что была проделана большая работа по развитию детско-юношеского спорта в стране.

"Важно сделать так, чтобы спорт стал неотъемлемой частью жизни подрастающего поколения. Воспитывал в них товарищество, взаимовыручку, умение добиваться поставленных целей", – подытожил министр.

Также школьников поздравили именитые спортсмены: олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, семикратная чемпионка мира по самбо Марина Махнаткина и другие. На торжественное мероприятие был приглашен и главный футбольный тренер страны Станислав Черчесов.

Всего в 2020 году в спортивных мероприятиях РДШ поучаствовали более 340 тысяч детей. Активисты движения установили рекорд по спортивной скакалке. На восьмичасовом марафоне "Здравствуй, спорт!" одновременно собралось более 100 тысяч юных спортсменов.

Весной РДШ запустило акцию "Внимание, рекорд", где школьники могли сразиться со спортсменами и продемонстрировать свои достижения. К примеру, тренеру национальной сборной по роуп-скиппингу Елене Астаховой нужно было повторить отжимание с хлопками и приседания с книгой на голове и одновременным чтением отрывка из поэзии Александра Пушкина. Рекорд школьников по прыжкам на скакалке в шпагате спортсменам побить не удалось.

Как подчеркнула исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, особое значение проект приобрел в период карантина: так дети могли продолжать развивать спортивные навыки, оставаться в движении и снимать физической нагрузкой эмоциональное напряжение.

В марафоне участвовали активисты РДШ из 85 регионов. К прямому эфиру подключились более 100 тысяч зрителей.

