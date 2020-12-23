Какие товары подорожали после решения о стабилизации цен: озвучен список

Какие товары подорожали после решения о стабилизации цен: озвучен список
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Стоимость базовых продуктов продолжает увеличиваться

После того, как Владимир Путин возмутился ростом цен на некоторые продукты и поручил правительству стабилизировать стоимость, некоторые продукты подорожали. К примеру, в России продолжился рост цен на куриные яйца и овощи. 

И хотя за минувшую неделю темп подорожания яиц и огурцов немного замедлился, о помидорах сказать такое нельзя. Согласно данным Росстата, сильнее всего из продовольственных товаров, если не учитывать овощи, подорожали яйца. Их стоимость за неделю увеличилась в среднем на 3,2%. При этом в некоторых субъектах цена выросла аж на 10,7%.

Если сравнивать стоимость с предыдущим годом, стоимость выросла на 12,6%, сообщает РИА "Новости". Стоимость муки, к слову, с 15 по 21 декабря увеличилась на 0,2% (к концу декабря 2019 года – на 13,4%).

Что же касается цен на плодоовощную продукцию, они выросли в среднем почти на 3%. Стоимость огурцов возросла на 10%, помидоров – почти на 6,5%. 

Картофель тоже прибавил в цене – на 2,3%, что на 31,2% больше, чем в декабре 2019 года. Также несущественно подорожали капуста, морковь, репчатый лук и яблоки. 

Ранее нашли способ решить проблему с подорожанием продуктов. Так, глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина выступила с инициативой ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих россиян. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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