Стоимость базовых продуктов продолжает увеличиваться

После того, как Владимир Путин возмутился ростом цен на некоторые продукты и поручил правительству стабилизировать стоимость, некоторые продукты подорожали. К примеру, в России продолжился рост цен на куриные яйца и овощи.

И хотя за минувшую неделю темп подорожания яиц и огурцов немного замедлился, о помидорах сказать такое нельзя. Согласно данным Росстата, сильнее всего из продовольственных товаров, если не учитывать овощи, подорожали яйца. Их стоимость за неделю увеличилась в среднем на 3,2%. При этом в некоторых субъектах цена выросла аж на 10,7%.

Если сравнивать стоимость с предыдущим годом, стоимость выросла на 12,6%, сообщает РИА "Новости". Стоимость муки, к слову, с 15 по 21 декабря увеличилась на 0,2% (к концу декабря 2019 года – на 13,4%).

Что же касается цен на плодоовощную продукцию, они выросли в среднем почти на 3%. Стоимость огурцов возросла на 10%, помидоров – почти на 6,5%.

Картофель тоже прибавил в цене – на 2,3%, что на 31,2% больше, чем в декабре 2019 года. Также несущественно подорожали капуста, морковь, репчатый лук и яблоки.

Ранее нашли способ решить проблему с подорожанием продуктов. Так, глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина выступила с инициативой ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих россиян.