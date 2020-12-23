Финалист "Лидеров России" вошел в совет директоров крупной госкорпорации

Финалист "Лидеров России" вошел в совет директоров крупной госкорпорации
Фото: пресс-служба конкурса "Лидеры России"
Такое решение принял глава российского правительства

Всероссийский конкурс "Лидеры России" обеспечивает госаппарат страны молодыми управленцами. Недавно стало известно, что суперфиналист этого года Дмитрий Бавинов получил место в совете директоров государственной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса.

32-летний Бавинов возглавляет компанию ООО "ЮниЗоо". На сегодняшний день эта организация является одним из самых крупных российских ритейлеров товаров для животных. Решение о включении молодого управленца в совет директоров принял лично глава российского правительства Михаил Мишустин.

По словам Бавинова, теперь его главной задачей станет налаживание контакта между государством и предпринимательством. Кроме того, молодой человек планирует плотно заняться цифровизацией госуслуг для бизнесменов.

Также предприниматель намерен уделить большое внимание реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". В частности, молодой эксперт займется популяризацией ведения бизнеса, а также увеличением числа людей, занятых в сфере МСП.

Бавинов подчеркнул, что чувствует серьезную ответственность перед Россией, поэтому приложит все усилия для развития нашей страны в сфере малого и среднего предпринимательства.

Ольга ФЕДОРОВА

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