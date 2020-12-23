Навального уличили в использовании ботов для раскрутки расследования

Навального уличили в использовании ботов для раскрутки расследования
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оппозиционер искусственно повышал популярность своих роликов

Ролики, где Навальный рассказывал о своем "отравлении" за считанное время набирали миллионы просмотров. Однако, как выяснилось, к этому причастны боты, которые оппозиционер использовал для накрутки показателей.

Специально созданные аккаунты оставляли комментарии под каждым выпуском в несколько раз чаще, чем раньше. Благодаря такой активности ролики могли занять главное место среди самого популярного контента в YouTube. К примеру, под последними видео активность комментаторов возросла в 10 раз. 

В основном ролики скандального блогера собирают около 45 тысяч комментариев. Но "расследования" от 14 и 21 декабря имеют 438 тысяч и 366 тысяч откликов соответственно, обратили внимание в сообществе "Фонд бабла с коррупцией". 

Как выяснилось, часть аккаунтов, с которых писали комментарии, оказались новыми и зарегистрированными за рубежом. На них никто не подписан, профили пустые и не соответствуют тематике видео. Множество комментариев отправлены в день выхода "расследований".

Политолог Армен Гаспарян отметил, что подобное для блогера не новое. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его мнению, именно в этом заключается "популярность" видеороликов. 

Анастасия СКВОРЦОВА

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