Некоторые подарки могут навредить своим получателям

До празднования главного торжества остались считанные дни. Многие хозяйки уже определились с новогодним меню и праздничным нарядом. А вот подарки и памятные сувениры немало россиян покупают в самый последний момент. При этом в спешке можно забыть о ряде правил, которые действуют в 2021 год Быка. Так, далеко не все подарки можно дарить на предстоящем торжестве.



Завершение сложного коронавирусного 2020 года ждет все человечество. Для того чтобы оставить все дурное в уходящем году, суеверным жителям нашей страны следует уделить особое внимание выбору презентов. Как не разъярить символ года Белого металлического Быка, поведала магистр магии Галина Янко.

Подарки из натуральной кожи могут не на шутку рассердить Быка. Так что любителям галантереи придется поумерить свой пыл. На этот Новый год кожаные кошельки, сумки, коробки и любые поделки под строгим запретом.

Металлический Бык также не жалует золотые украшения и изделия. Так что от сережек, браслетов и цепочек из желтого драгметалла придется отказаться. Впрочем, украшения все же можно подарить – только серебряные. Также символ года благосклонно относится к бижутерии.

Кроме того, по словам Галины Янко, отличным вариантом подарка на грядущий год станут трикотажные вещи. Также можно подарить стильное постельное белье, набор тканевых салфеток и другие не запрещенные презенты, передает "Пятый канал".

А что еще можно презентовать на Новый 2021 год, сообщалось ранее.