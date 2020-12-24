2021 год встретит россиян новыми ограничениями

2021 год встретит россиян новыми ограничениями
Фото: Андрей Любимов/АГН Москва
Запреты вступят в силу уже с января

Со следующего года в России будут введены новые запреты. Они затронут курильщиков. 

В первую очередь, будет расширен список общественных мест, где запрещено курение. С 1 января 2021 года это нельзя будет делать в медицинских учреждениях, в точках торговли, базах и складских помещениях, сообщает "МИР24"

Исключением станут лишь те места, которые предназначены специально для курения. Такие зоны должны быть отмечены табличкой "Место для курения", рассказал "Прайму" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин. 

Также руководители перечисленных выше организаций будут обязаны вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности с предупреждением о запрете, уточняет RT.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие изменения ждут водителей в предстоящем году. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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