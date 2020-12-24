Осудительная позиция не нашла отклика у читателей

Американское издание The Drive раскритиковало "Северный полюс" за его внешний вид, назвав его "самым уродливым кораблем". Однако читатели не согласились с мнением авторов. На защиту ледостойкой самодвижущейся платформы встал и директор ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" Александр Макаров.

Так, ученый объяснил, что необычная форма "Северного полюса" – это не дизайнерское решение, а необходимость, которая позволит судну долгое время находиться во льдах. Именно округлая форма не даст льдам раздавить корабль.

"При проектировании мы вдохновлялись знаменитой шхуной "Фрам", которая была построена специально для вмораживания во льды и прекрасно себя показала в течение трех лет арктического дрейфа норвежской полярной экспедиции Нансена",

– поделился Макаров с РИА "Новости", отметив, что изначально "Фрам" тоже критиковали , однако позже признали, что судно легендарное, поскольку успело побывать в важнейших экспедициях столетия.

Более того, директор ФГБУ отметил, что российский корабль может обеспечить полярников комфортными условиями работы.

Читатели также выразили несогласие с авторами публикации, указав им на то, что необычная форма нужна для продолжительного дрейфа среди арктических льдов. Кто-то даже сравнил "Северный полюс" с космическим кораблем.

К слову, несмотря на критику внешнего вида, американцы признали, что судно может быть использовано Россией в военных целях. Также отмечается, что "Северный полюс" с высокой вероятностью позволит РФ добывать больше нефти и газа в Арктическом море, что несомненно будет иметь свои геостратегические последствия.