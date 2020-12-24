Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
В Сети обсуждают недавнюю выходку Виталия Кличко. Мэр Киева решил не отказывать женщине, которая попросила политика о селфи на похоронах Геннадия Кернеса.
На опубликованных кадрах Кличко позирует на камеру телефона, нежно приобнимая девушку, которая ради селфи с градоначальником даже приспустила медицинскую маску. Пользователи "Фейбуска" не смогли пройти мимо этого события, тут же высмеяв столичного мэра в комментариях.
"А когда заиграла музыка, он единственный догадался пригласить даму на танец", "Родственники Кличко, заберите вашего мальчика от усопшего, это не Ленин!", "Треш...", "Но он делал селфи медленно и печально", "Чисто дятел", "Хоронили Кернеса, порвали два баяна",
– пошутили интернет-пользователи, удивившись, что мэр Киева не додумался сделать фотографию с покойником.
Однако нашлись и те, кто не увидел в поступке столичного мэра ничего плохого, отметив, что градоначальнику всегда необходимо работать над своим имиджем.
Напомним, что политолог предположил, что Виталий Кличко может стать новым президентом Украины.
Санкционный режим Вашингтона подрывает надежность "американца"