"Треш": Кличко опозорился на похоронах мэра Харькова

"Треш": Кличко опозорился на похоронах мэра Харькова
Виталий Кличко. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Настойчивая поклонница подставилал политика

В Сети обсуждают недавнюю выходку Виталия Кличко. Мэр Киева решил не отказывать женщине, которая попросила политика о селфи на похоронах Геннадия Кернеса.

На опубликованных кадрах Кличко позирует на камеру телефона, нежно приобнимая девушку, которая ради селфи с градоначальником даже приспустила медицинскую маску. Пользователи "Фейбуска" не смогли пройти мимо этого события, тут же высмеяв столичного мэра в комментариях. 

"А когда заиграла музыка, он единственный догадался пригласить даму на танец", "Родственники Кличко, заберите вашего мальчика от усопшего, это не Ленин!", "Треш...", "Но он делал селфи медленно и печально", "Чисто дятел", "Хоронили Кернеса, порвали два баяна",

– пошутили интернет-пользователи, удивившись, что мэр Киева не додумался сделать фотографию с покойником. 

Однако нашлись и те, кто не увидел в поступке столичного мэра ничего плохого, отметив, что градоначальнику всегда необходимо работать над своим имиджем. 

Напомним, что политолог предположил, что Виталий Кличко может стать новым президентом Украины. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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