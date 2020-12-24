Проверенные методы помогут сократить время на уборку после праздников

Живая елка в Новый год – это всегда особая атмосфера праздника и тот самый запах из детства. Однако праздники заканчиваются, и со временем новогоднее дерево начинает сыпаться, поэтому порой иголки приходится подолгу доставать даже из самых дальних углов. Еще больше хлопот добавляется, когда наступает пора выкидывать елку.

Однако есть несколько способов, которые расскажут, как аккуратно выкинуть елку, чтобы после не собирать иголки по всей квартире.

Примените секатор или большие ножницы

Для начала застелите пол вокруг дерево. Лучше использовать газеты, разложить их нужно в несколько слоев. Также подготовьте плотные мусорные пакеты. С помощью секатора или больших ножниц нужно отсечь веточки от ствола, а после разложить их по пакетам. В результате должен остаться лишь голый ствол, который точно не прибавит уборки.

Заверните елку в простыню

Если вдруг первый способ вам не подходит, тогда можно пустить в дело ненужную простыню или другую ткань, которую следует расстелить на полу, поставить дерево в центре. Затем елку нужно аккуратно замотать со всех сторон. Ткань следует обязательно закрепить сверху с помощью веревки или скотчем. Простыню также можно заменить плотной пищевой пленкой.

Используйте пакет

Если в этом году вы решили поставить дома небольшую лесную красавицу, тогда можно попробовать поставить ее в плотный мусорный пакет целиком. Самое главное, чтобы колючие иголки не порвали пакет.

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