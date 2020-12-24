Последний полигон досрочно прекратил прием отходов

В среду, 23 декабря, в Московской области закрылась последний, 39-й, полигон ТКО "Лесная", находящийся в Серпухове. Об этом проинформировало региональное министерство ЖКХ.

Теперь ни одной мусорной свалки не осталось, и утилизация всех отходов будет идти по-новому. Они уже сортируются на девяти новых комплексах.



Поручение губернатора выполнено. Въезды на все полигоны заблокированы, их больше не существует, объявил зампредседателя правительства Московской области Евгений Хромушин, передает сайт ведомства.

Возможность закрыть подмосковные мусорные свалки появилась после запуска комплексов по переработке отходов. На данный момент в регионе их работает девять. А через два года на восьми полигонах области будут запущены генерирующие свалочный газ в электроэнергию установки. отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".