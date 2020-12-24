Коронавирус наступает: в Москве установлен новый антирекорд

К COVID-19 скоро может присоединиться сезонный грипп

Эпидемия коронавируса набирает обороты. Только за последние сутки в Москве заболело 8203 человека. Выздоровело при этом 5508 человек. Эксперты настаивают: остановить негативную динамику может только массовая вакцинация.

По данным оперштаба на четверг, 24 декабря, в Москве установлен новый антирекорд по коронавирусу. Впервые количество инфицированных за день превысило 8-тысячный рубеж. С одной стороны, это вполне объяснимо. Именно на понедельник-вторник приходится больше всего тестов на COVID-19. Соответственно, в среду-четверг готовы результаты и, как следствие, фиксируется всплеск по числу подтвержденных диагнозов, поясняют специалисты.

Для объективной картины нужно учитывать не суточную, а недельную динамику, а тут не все так ужасно. В частности, на прошлой неделе прирост по заражению в Москве составил всего 3%.

К тому же, несмотря на то, что количество заболевших на 24 декабря значительно превысило количество выздоровевших, на заполняемости мест в больницах это не отразилось. По оперативным данным, за последние сутки из стационаров были выписаны 1858 человек, а госпитализированы из-за коронавируса 1772 пациента.

Однако факт есть факт: коронавирус позиции не сдает. Во всем мире наблюдается усиление заболеваемости COVID-19. Для Москвы эта тенденция усугубляется тем, что здесь традиционно увеличивается количество больных в зимний период. Именно на январь-февраль обычно выпадают пики заболеваемости гриппом. Учитывая, что один вирус не исключает заражения другим, впереди у москвичей очень сложный период.



Защитить себя и своих близких, а также разгрузить больницы для помощи пациентам с другими заболеваниями, может прививка от коронавируса. В Москве ее ставят в 70 пунктах большому кругу специалистов. Записаться на вакцинирование уже могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты. По мере увеличения производства вакцины список этот каждую неделю пополняется. Так, с 28 декабря запись на прививку от COVID-19 откроется для столичных сотрудников ЖКХ, ресторанов, спортивных объектов, правоохранителей.

Медики настаивают: не надо затягивать с вакцинированием. Если нет медицинских противопоказаний и есть допуск к записи – нужно идти и делать прививку, подчеркивает главный врач московской городской клинической больницы №67 Андрей Шкода.

"Абсолютно неразумный подход, когда люди говорят, что подождут и посмотрят на ход вакцинации, а потом, возможно, сами сделают прививку. Для меня он не совсем объясним и понятен",

– удивляется доктор. Он отметил, что сам привился сразу же, как появилась возможность, и призывает к этому окружающих. Нужно помнить, что иммунитет формируется не за один день. "Чем быстрее будет масштабная вакцинация, тем быстрее получится преодолеть пандемию", – поясняет Шкода.

Москвичам, как и жителям других регионов России, от COVID-19 ставят препарат, разработанный российским центром "Вектор", "Спутник V". Эта вакцина эффективна и безопасна, уверен вирусолог Александр Бутенко. Он отметил, что лично знает многих людей, которые уже привились и при этом не заметили совершенно никаких негативных проявлений.

"Спутник V" – абсолютно безопасная вакцина, во многих случаях прививка проходит без побочных эффектов, иногда – при очень незначительных реакциях", – говорит вирусолог.

Дополнительным доказательством эффективности и безопасности "Спутника V" является его одобрение экспертами ВОЗ и выход на международный рынок. В частности, в Аргентине с 28 декабря стартует массовая вакцинация российским препаратом.



Показательно и приглашение к сотрудничеству со стороны конкурентов. Шведско-британская AstraZeneca на днях приступила к совместным с российскими специалистами исследованиям антиковидной вакцины. Им есть, чему поучиться: их вакцина на испытаниях показала эффективность 70%, а российская дает гарантию в 95 случаях из ста.

Собственно, москвичам размышлять не о чем. Есть возможность привиться, бесплатно и без очередей, - надо пользоваться. Иначе, пока думаешь, можно и заболеть. Когда в мегаполисе в сутки заболевают по 8 с лишним тысяч людей, от заражения никто не застрахован.