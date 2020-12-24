Москвичей предупредили о метели и сильном ветре

Непогоду принесет в столицу циклон

В пятницу, 25 декабря, в Москве будет метель и гололедица. Порывы ветра достигнут 17 м/секунду, предупредили в городском управлении МЧС России.

Непогоду в столицу, по данным ведомства, принесет циклон, который будет активно перемещаться с запада на восток через Москву. В некоторых округах из-за облия ос.дков ожидаются снежные заносы.

В связи с этим водителям советуют намного снизить скорость движения и держаться на большем расстоянии от впереди идущего транспорта не совершать опасных маневров на дорогах и не парковаться под деревьями. Пешеходов спасатели просят обходить висящие сверхушаткие конструкции и не становиться под деревья.  

Ранее синоптики сообщали, что поздно вечером в пятницу, а также в субботу и воскресенье пройдут сильные снегопады.  Высота сугробов достигнет 18 – 20 сантиметров. Сильных порывов ветра не предвидели, отмечали только повышение и понижение атмосферного давления в эти дни.

Полина ДОРОЖКИНА

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