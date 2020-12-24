В лесах Карелии обнаружили кровавую реку - видео

Местные форелеводы загрязняют водоемы, игнорируя жалобы населения

Карельские форелеводческие фермы приступили к массовому забою рыбы, из-за чего по лесной реке потекла кровь. Местные жители, в который раз столкнувшиеся с таким безобразием, пожаловались властям.

Компетентные ведомства уже взяли необходимые пробы, приступив к разбирательствам. Одна из местных жительниц рассказала о проблеме, выложив видео с кровавой рекой.

По словам женщины, от рыбного цеха к лесу тянется труба, откуда и течет вода, смешанная с рыбьей кровью. В итоге загрязненная река наполняет леса и водоемы, которыми пользуются местные жители.

Основная проблема, отмечает автор видео, заключается в том, что руководство фермы не желает идти навстречу населению. А директор фермы "втирает очки" местным властям, уверяя, что уже якобы разработан некий проект по очистке сооружений, который проходит согласование, передает телеканал "360".

Женщина заявила, что жителям приходится бороться своими силами.

Егор МАЛКОВ

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