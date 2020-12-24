Местные форелеводы загрязняют водоемы, игнорируя жалобы населения

Карельские форелеводческие фермы приступили к массовому забою рыбы, из-за чего по лесной реке потекла кровь. Местные жители, в который раз столкнувшиеся с таким безобразием, пожаловались властям.

Компетентные ведомства уже взяли необходимые пробы, приступив к разбирательствам. Одна из местных жительниц рассказала о проблеме, выложив видео с кровавой рекой.

По словам женщины, от рыбного цеха к лесу тянется труба, откуда и течет вода, смешанная с рыбьей кровью. В итоге загрязненная река наполняет леса и водоемы, которыми пользуются местные жители.

Основная проблема, отмечает автор видео, заключается в том, что руководство фермы не желает идти навстречу населению. А директор фермы "втирает очки" местным властям, уверяя, что уже якобы разработан некий проект по очистке сооружений, который проходит согласование, передает телеканал "360".

Женщина заявила, что жителям приходится бороться своими силами.