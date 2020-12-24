Сбросила 20 килограммов и пишет песни: неизвестные факты о Захаровой

Сбросила 20 килограммов и пишет песни: неизвестные факты о Захаровой
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сегодня самый знаменитый российский дипломат справляет юбилей

24 декабря исполняется 45 лет одной из наиболее известных госслужащих. Примечательно, что Мария Захарова не просто так выбрала стезю дипломатической работы – ее отец Владимир Захаров занимался такой же деятельностью, а также был известным востоковедом. Детство будущего видного политического деятеля прошло в Пекине. Там же Захарова научилась говорить по-китайски.

Официальная представительница МИД замужем. Ее супруга зовут Андрей. Свадьба Марии, которая обычно взвешивает каждое слово, прошла абсолютно спонтанно. Влюбленный мужчина помчался за своей суженной в США, куда ей пришлось отчалить из-за работы. Там он сделал Захаровой предложение и пара поженилась. Как рассказывала дипломат, на ее свадьбе были лишь два гостя – она и супруг.

Помимо службы на благо Отечества, Мария Захарова активно занимается творчеством. Несколько написанных ей стихотворений вошли в репертуар таких известных исполнителей, как Наргиз, Катя Лель и Александр Коган. При этом свои произведения дипломат подарила народу – Захарова не стала брать гонорары за тексты.

Должность представительницы российского внешнеполитического ведомства подразумевает ненормированный график и не всегда позволяет сбалансировано питаться. Марии Захаровой пришлось столкнуться с проблемой лишнего веса, однако она сумела разделаться с ненавистными килограммами. Высокопоставленная госслужащая несколько лет назад похудела на целых 20 кг.

Сейчас Захарова активно занимается спортом и находится в отличной форме, которую демонстрирует в элегантных нарядах на бесконечных брифингах, посвященных происходящему на международной арене.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Ляля
Ответить
США это Дженифер Псаки, Россия это Мария Захарова. Вот и делайте вывод, что такое США и что такое Россия.
1
новости партнеров
По теме

В Кремле оценили последствия "смертельных" санкций США для "Северного потока-2"

Новые меры могут повлиять на реализацию проекта

США должны перестать недооценивать мощь России - WSJ

Вашингтон призвали забыть об устоявшейся мантре о слабости Москвы и объективно взглянуть на РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей