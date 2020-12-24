Сегодня самый знаменитый российский дипломат справляет юбилей

24 декабря исполняется 45 лет одной из наиболее известных госслужащих. Примечательно, что Мария Захарова не просто так выбрала стезю дипломатической работы – ее отец Владимир Захаров занимался такой же деятельностью, а также был известным востоковедом. Детство будущего видного политического деятеля прошло в Пекине. Там же Захарова научилась говорить по-китайски.



Официальная представительница МИД замужем. Ее супруга зовут Андрей. Свадьба Марии, которая обычно взвешивает каждое слово, прошла абсолютно спонтанно. Влюбленный мужчина помчался за своей суженной в США, куда ей пришлось отчалить из-за работы. Там он сделал Захаровой предложение и пара поженилась. Как рассказывала дипломат, на ее свадьбе были лишь два гостя – она и супруг.

Помимо службы на благо Отечества, Мария Захарова активно занимается творчеством. Несколько написанных ей стихотворений вошли в репертуар таких известных исполнителей, как Наргиз, Катя Лель и Александр Коган. При этом свои произведения дипломат подарила народу – Захарова не стала брать гонорары за тексты.

Должность представительницы российского внешнеполитического ведомства подразумевает ненормированный график и не всегда позволяет сбалансировано питаться. Марии Захаровой пришлось столкнуться с проблемой лишнего веса, однако она сумела разделаться с ненавистными килограммами. Высокопоставленная госслужащая несколько лет назад похудела на целых 20 кг.

Сейчас Захарова активно занимается спортом и находится в отличной форме, которую демонстрирует в элегантных нарядах на бесконечных брифингах, посвященных происходящему на международной арене.