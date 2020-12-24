По мнению ясновидящей, в будущем году грядут новые потрясения

Многие люди с нетерпением ждут, когда сложный коронавирусный 2020-й канет в Лету, однако, известная болгарская пророчица Ванга предвидела серьезные катаклизмы и в будущем году.



Впрочем, для России все может быть не так плохо. По мнению пророчицы, в будущем году объединятся "три великана", а у части человечества в ходу будут "красные деньги".

Такие слова Ванги можно расценить как вполне вероятный союз трех мощных держав: России, Китая и Индии. При этом "красные деньги" могут оказаться купюрами в 100 юаней и 5 тысяч рублей. Обе банкноты красного цвета.

А вот пока еще американскому лидеру Дональду Трампу явно не поздоровится. Ванга была убеждена, что, прежде чем оставить высокий пост, 45-й лидер Соединенных Штатов подхватит "таинственную болезнь", что может сказаться на его здоровье.

Также болгарская ясновидящая предсказала победу над раком. Несколько десятилетий назад она говорила, что именно 2021 году "рака свяжут железными цепями".

При этом Европе не стоит рассчитывать на стабилизацию ситуации. Согласно предсказанию, европейская экономика обрушится, а улицы государств ЕС заполонят исламистские террористы, передает издание Mirror.

Ранее "Утро.ру" делилось предсказаниями старейшего в мире финансового клана Ротшильдов.