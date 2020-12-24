Команда "Молодежки ОНФ" оказала помощь тысячам россиян в 2020 году

Объединение усилий с федеральными ведомствами позволило волонтерам приступить к оперативному оказанию помощи по всей стране

За непростой 2020 год члены "Молодежки ОНФ" смогли наработать необходимые навыки, став профессионалами своего дела. В ходе подведения итогов на пресс-конференции глава исполнительного комитета ОНФ Игорь Кастюкевич заявил, что представители организации занимались развозом медикаментов и продуктов питания, а также следили за состоянием пожилых и одиноких россиян.

Кастюкевич также сообщил, что после подписания соглашения с ФМБА, МЧС и Рослесхозом, объединение усилий позволило перейти к оперативному оказанию помощи нуждающимся по всей стране. Члены команды также оказывали содействие в перепрофилировании медучреждений для лечения больных коронавирусом, устраивали образовательные форумы, работая в зонах чрезвычайных ситуаций во многих субъектах РФ.

По словам главы исполкома ОНФ, когда-то в распоряжении организации были ресурсы лишь для одной территории ЧС. Однако за год удалось нарастить базу с резервом для общего оперативного реагирования.

На сегодняшний день численность "Молодежки ОНФ" составляет 72,5 тыс. участников со всей страны. Присоединиться к ней может любой желающий, передают "Дни.ру".