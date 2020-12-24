Новые категории граждан смогут вакцинироваться от коронавируса в Москве

Столица значительно расширила круг людей, которым будет доступна прививка

Уже с 28 декабря записаться на вакцинацию от COVID-19 смогут новые категории жителей Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Так, с понедельника подать заявку смогут сотрудники предприятий общественного питания, спорта и ЖКХ, услуга также будет доступна работникам органов безопасности и правопорядка – тем, кто трудится в полиции, прокуратуре, судах и других инстанциях.

"Записаться и сделать прививку смогут также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях",

– отметил мэр Москвы.

Вакцинация от COVID-19 стартовала в столице 5 декабря. Те, кто работает в области образования, социальной защиты и здравоохранения, первыми получили возможность привиться. Представителям сферы услуг и торговли, а также сотрудникам "Моих документов" открыли запись с 14 декабря. Следующими категориями граждан, которые получили возможность защититься с 21 декабря, стали работники СМИ, транспорта, сфер энергетики и промышленности.

В Москве организовали 70 пунктов вакцинации, которые открыты каждый день с восьми утра до 20 часов вечера. Привиться могут граждане от 18 до 60 лет при наличии столичного полиса ОМС и те, кто прикрепился к городской поликлинике. Жителям Москвы старше 60 лет дадут возможность записаться на вакцинацию через некоторое время.

Записаться на прививку можно электронным путем. Достаточно зайти на портал mos.ru. Власти выделили из резервного фонда города 3,9 миллиарда рублей на покупку 1,5 млн доз вакцины. Еще 10 миллиардов рублей пойдут на эти цели в 2021-м, согласно бюджету на будущий год.