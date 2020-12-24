От поездок на личном авто лучше отказаться

25 декабря в Московской области начнется буйство природы. Снежные метели, порывистый ветер и снегопад продлятся до ночи 26 декабря.



Эксперты местного Минтранса советуют россиянам серьезно отнестись к непогоде. В такой период лучше пересесть на городской транспорт, заметили в пресс-службе ведомства.

Для того чтобы улицы области окончательно не замело снегом, коммунальщики выделят дополнительные единицы спецтехники для очистки дорог, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее сообщалось, что в Московской области не осталось мусорных свалок.