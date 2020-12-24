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25 декабря в Московской области начнется буйство природы. Снежные метели, порывистый ветер и снегопад продлятся до ночи 26 декабря.
Эксперты местного Минтранса советуют россиянам серьезно отнестись к непогоде. В такой период лучше пересесть на городской транспорт, заметили в пресс-службе ведомства.
Для того чтобы улицы области окончательно не замело снегом, коммунальщики выделят дополнительные единицы спецтехники для очистки дорог, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее сообщалось, что в Московской области не осталось мусорных свалок.
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