Жителей Подмосковья напугали свирепой метелью

От поездок на личном авто лучше отказаться

25 декабря в Московской области начнется буйство природы. Снежные метели, порывистый ветер и снегопад продлятся до ночи 26 декабря. 

Эксперты местного Минтранса советуют россиянам серьезно отнестись к непогоде. В такой период лучше пересесть на городской транспорт, заметили в пресс-службе ведомства.

Для того чтобы улицы области окончательно не замело снегом, коммунальщики выделят дополнительные единицы спецтехники для очистки дорог, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее сообщалось, что в Московской области не осталось мусорных свалок.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

В Кремле оценили последствия "смертельных" санкций США для "Северного потока-2"

Новые меры могут повлиять на реализацию проекта

США должны перестать недооценивать мощь России - WSJ

Вашингтон призвали забыть об устоявшейся мантре о слабости Москвы и объективно взглянуть на РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей