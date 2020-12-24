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Родственники экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля – его мать Елена Яковлевна и племянница Виктория – сдали положительные тесты на COVID-19. Об этом рассказала журналистам Виктория Скрипаль.
Как пишет "МК", племянница шпиона надеется, что болезнь будет протекать легко. Пока они лечатся дома, у матери Скрипаля – температура. Виктория переживает за родственницу, так как у той есть сопутствующие заболевания.
После инцидента в Солсбери о судьбе Сергея и Юлии Скрипаль долгое время практически ничего не было достоверно известно. В ноябре дочь шпиона дозвонилась до Виктории, сообщив, что они все еще живут в Великобритании, хоть и в разных домах. Экс-полковник ГРУ все еще страдает от последствий отравления.
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