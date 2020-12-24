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Правительство Санкт-Петербурга дало возможность владельцам кафе и ресторанов работать с зимними террасами. Соответствующее постановление подписано главой города Александром Бегловым.
Как указано в документе, заведения могут работать в таком формате с 25 декабря по 10 января.
Также Смольный разрешил расставлять на террасах необходимую мебель с зонтами. Сама занимаемая площадь не может быть больше площади самого заведения, говорится в постановлении.
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