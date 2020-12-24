Смольный ввел послабления для владельцев местных заведений

Правительство Санкт-Петербурга дало возможность владельцам кафе и ресторанов работать с зимними террасами. Соответствующее постановление подписано главой города Александром Бегловым.

Как указано в документе, заведения могут работать в таком формате с 25 декабря по 10 января.

Также Смольный разрешил расставлять на террасах необходимую мебель с зонтами. Сама занимаемая площадь не может быть больше площади самого заведения, говорится в постановлении.



