Не работать можно будет то по три, а то и по четыре дня

У жителей нашей страны в приближающемся 2021 году будет несколько коротких рабочих недель. Об этом напомнили в Ростуде.

Отдохнуть можно будет то по три, а то и по четыре дня. Первая такая неделя выпадает в феврале. Потрудившись шесть дней – с 15-го по 20-е число, – россияне будут расслабляться с 21-го по 23-е благодаря Дню защитника Отечества. Потом, отработав четыре денька, снова уйдут на два выходных.

На Международный женский день тоже придется короткая неделя. Так как 8 Марта – понедельник, останется поработать лишь с 9-го по 12-е, и снова отдых. Две недели в мае также сократятся до четырех рабочих дней. Трудиться будем с 4-го по 7-е и с 11-го по 14-е. И начале лета россиян ждет короткая рабочая неделя, связанная с Днем России. Поскольку 12 июня выпадает на субботу, отдохнуть можно будет в понедельник, 14 июня.

А в начале ноября рабочими будут три дня – с 1-го по 3-е число, а выходные, приуроченные ко Дню народного единства растянутся с 4-го по 7-е, на целых четыре дня. При этом в пятницу, 5 ноября, будет выходной благодаря субботе, 2 января 2022 года. Последняя рабочая неделя года тоже будет четырехдневной – с 27 по 30 декабря, отметили в Роструде, передает РИА "Новости".

Будет в 2021 году и длинная – шестидневная – рабочая неделя. Это, как указывалось выше, с 15 по 20 февраля.

Ранее стало известно, жители каких регионов нашей страны будут отдыхать в четверг, 31 декабря. Таких уже больше 40, в том числе Москва и Санкт-Петербург,