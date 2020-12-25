Плющенко попал в реанимацию с подозрением на коронавирус

Знаменитый фигурист рассказал о болезни

Евгений Плющенко попал в реанимацию в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус. Новость сообщил сам спортсмен.

Это было еще весной, уточнил олимпийский чемпион. И добавил, что его госпитализировали с диагнозом "воспаление легких".

Состояние было тяжелое, и фигурист подумал, что заразился COVID-19. Он сдал тесты, но результаты оказались отрицательными, рассказал спортсмен корреспонденту "РБК Спорт".

В начале декабря сообщалось, что у одной из подопечных нынче тренера Плющенко – Алены Косторной – диагностировали коронавирус. Из-за долгого восстановления спортсменка не смогла участвовать в пятом этапе Кубка России и пропустит чемпионат России по фигурному катанию. 

Полина ДОРОЖКИНА

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