Россияне застряли в аэропортах из-за снежного циклона

Задерживаются более 30 авиарейсов из столицы

Снежный циклон "Грета", который обрушился на Москву сегодня, 25 декабря, вмешался в планы сотен россиян, застрявших в аэропортах из-за непогоды. Более 30 рейсов задержаны или вовсе отменены.

В аэропорту "Внуково" четыре вылета не состоятся и еще восемь перенесены. В Домодедове задержали 13 рейсов и три отменили, а в Шереметьеве – шесть и один. Данные приводит "Яндекс. Расписание".

В Москве из-за североатлантического циклона "Грета" сегодня выпадет 1/5 месячной нормы осадков – около 11,6 мм снега, рассказал РИА "Новости" специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Видимость на дорогах ухудшится, временами синоптики обещают мокрый снег и метель. Температура воздуха составит от – 1 до – 3℃, передает телеканал "360".

Прогноз погоды на всю неделю ранее озвучили синоптики.

Карина СИРАЗОВА

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