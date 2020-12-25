Мошенничество в магазинах: доверчивых россиян подстерегает опасность

Желание помочь может обернуться соучастием в преступлении

В предновогодние дни людей в магазинах становится все больше. Вместе с этим активизируются и мошенники. Их жертвами обычно становятся пожилые покупатели продуктов.

В последнее время все чаще повторяются случаи, когда к покупателям около кассы подходят люди и предлагают расплатиться за их покупки картой в обмен на наличные. Дескать, банкомат поблизости не работает, наличные нужны срочно, а тут никто ничего не теряет. Доверчивые граждане нередко соглашаются – и становятся соучастниками преступления.

Как выясняется, в магазинах таким образом орудуют воры, похитившие чужие банковские карты. Поскольку при оплате на кассе суммы до 1 тыс.рублей пин-код не требуется, они так обналичивают деньги, пишет "Рамблер". Чаще всего их жертвами становятся пожилые россияне, которые по привычке расплачиваются наличкой и покупают продукты на сумму как раз не более 1 тыс.рублей.

Важно помнить, что соучастие в преступлении уголовно наказуемо.

О том, как безопасно использовать банковские карты при онлайн шопинге, ранее рассказал эксперт.