К чему снится вода: разбираемся в толкованиях

К чему снится вода: разбираемся в толкованиях
Фото: Disney Pixar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Все зависит от того, какая жидкость - прозрачная или мутная

Вода символизирует жизнь. Попробуем разобраться, о чем она предупреждает во сне.

В соннике Нострадамуса говорится, что клокочущий поток воды предвещает время больших открытий и непростых экспериментов. Стакан с водой, на дно которого упала муха, снится к судебным тяжбам или клевете. Чистая вода, заполнившая огромный шар сулит наяву благоприятную погоду для выращивания богатых урожаев.

По соннику Миллера, все зависит от того, какая вода грезится. Если чистая – наяву будет успех, пить ее свежую – к воплощению планов, минеральную – к огромной удаче. Пригрезилась грязная – угрожает опасность, пить во сне мутную воду – к болезни. Приснившийся поток, заливающий жилье, символизирует битву со злом.

Из сонника Ванги следует: пить во сне свежую воду – к обновлению мира, всех людей вместе и каждого по отдельности. Пригрезившаяся грязная вода указывает на трудности в отношениях с окружающими. Сновидение, в котором жилище утопает в воде, предупреждает о получении массы известий, одно из них может полностью изменить жизнь.

Сонник Лоффа поясняет, что вода может сниться как к позитивному в жизни, так и к проблемам. Важно то, какая она во сне. Если управляема, тиха, светла, все будет хорошо, если непокорна (бурлящая река или шторм на море), ожидаются неприятности.

А в соннике Цветкова сказано о предстоящем счастье тому, кто видит во сне, как пьет чистую прозрачную воду. Если пригрезилась мутная вода, человек может заболеть, а видеть себя идущим по грязной воде, значит, предстоит разочароваться. Умываться водой во сне – к хорошему, окунаться в нее – к проблемам. Во сне лить воду или поливать ею что-то, наяву грозят ошибки и потери.

Ранее "Утро.ру" представило разные версии того, к чему снится ребенок.

Полина ДОРОЖКИНА

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