Дополнительный день отдыха дадут без отработки

В этом году россияне могут не беспокоиться: сокращать им новогодние каникулы из-за дополнительного выходного 31 декабря никто не собирается. А вот как будет со следующим Новым годом, правительство потом решит, заявил в пятницу, 25 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Будет ли это компенсироваться или нет – сейчас каких-то позиций на этот счет нет",

– приводит РИА "Новости" слова Пескова. Впрочем, пока выходной 31 декабря объявлен только на 2020 год. Будут ли россияне отдыхать в последний день года в 2021 г. и на каких основаниях, пока не ясно.

Рекомендацию региональным властям дать людям выходной 31 декабря, чтобы они могли подготовиться к празднику, озвучил президент РФ Владимир Путин на заседании госсовета 23 декабря. Большинство регионов прислушались к мнению главы государства.

Ранее в Белгородской области объявили рабочую субботу 26 декабря 2020 г. ради отдыха 31 декабря. Отметим, что это было решено еще до рекомендации президента. А вот в Калининградской области объявили выходной 31 декабря только в пятницу, 25 декабря, при этом предупредив жителей о необходимости отработать этот день в январе 2021 года.