Стильное украшение на Новый год: как сделать звезду на елку своими руками

Стильное украшение на Новый год: как сделать звезду на елку своими руками
Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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Для изготовления праздничной игрушки понадобятся нитки и клей

Декор в эко-стиле из натуральных материалов в последнее время становится все более популярным, а любовь к минимализму распространилась даже на украшение новогодней елки. Нарядить символ праздника можно в едином стиле, причем без вреда для экологии, с помощью самодельных новогодних игрушек. Украшения получатся не только оригинальными, но и красивыми, а к увлекательному процессу можно подключить даже детей.

Что нужно для изготовления елочных игрушек: пробковая веревка, булавки, клей, пищевая пленка, заготовка из бумаги.

Как сделать украшения на Новый год своими руками

Сперва вырезаем звезду нужного размера из бумаги и крепим трафарет с помощью булавок или зубочисток к пробковой доске. Для этого также подойдет кусок пенопласта или плотный картон. Булавки распределяем так, чтобы они повторяли форму фигуры.

Веревку нужно полностью окунуть в клей, а затем натянуть ее между булавками так, чтобы она формировала каркас будущей игрушки. Лучше обмотать нить в несколько слоев – так звезда будет более объемной.

Когда клей высохнет, открепляем будущую игрушку от доски и наматываем веревку в хаотичном порядке вокруг лучей звезды так, чтобы получилась паутинка. Украшение можно сразу покрасить в нужный цвет или посыпать блестками.

Елочная игрушка своими руками из ниток и клея готова! Можно закрепить звезду на макушке дерева или сделать несколько штук, повесив их вместо традиционных шаров.

Украсить дом к Новому году можно также с помощью праздничного венка из веток ели и цветов.

Фоторепортаж
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Фото: Johannes Geyer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: jpb/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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