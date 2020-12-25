Власти также решили увеличить размер материнского капитала

2021 год встретит россиян уже ставшими традиционными изменениями. Так, с 1 января вводится налог для богатых, будут увеличены тарифы на газ, а трудовые книжки станут электронными.

Повышение пенсий

С 1 января 2021 года на страховая пенсия для неработающих пенсионеров будет проиндексирована на 6,3 процента. Ожидается, что ее средний размер составит 17 432 рубля.

Увеличение размера материнского капитала

Материнский капитал также будет проиндексирован на 3,7 процента. В 2021 году его размер составит 483 882 рубля. На эту сумму могут претендовать семьи, получившие право на материнский капитал до 1 января 2020 года, и те, в которых после 1 января 2020 года появился первый ребенок. Семьи, где был рожден второй ребенок, получат 639 432 рубля.

Изменение в порядке расчета прожиточного минимума

С 2021 года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться по-новому. Размер будет зависеть от медианного дохода. Так, прожиточный минимум составит 11 653 рубля, а МРОТ в наступающем году увеличится до 12 792 рублей.

Налог для богатых

Ставки НДФЛ увеличатся с 13 до 15 процентов для тех граждан, которые зарабатывают более 5 миллионов в год. Те средства, которые были получены за счет повышения налога, будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями.

Налог на проценты по вкладам

НДФЛ начнут платить и те россияне, которые получают проценты со вкладов от миллиона рублей. В том случае, если доход по вкладам не превышает 42 500 рублей, тогда он не будет облагаться налогом, в противном случае необходимо будет заплатить 13 процентов.

Увеличатся тарифы на газ

С 2021 года тарифы на пользование газом вырастут на 3 процента.

Появятся платные вытрезвители

У регионов появится возможность открывать платные вытрезвители. Стоимость пребывания составит около 1500 за ночь.

Новые запреты для курящих россиян

С 1 января 2021 будет запрещено курить в медицинских учреждениях, точках торговли, и в складских помещениях. Однако будут созданные специальные зоны, которые будут обозначены табличкой.

Новые правила оплаты наличными

С 10 января перестанут контролировать платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения. Вместо этого внимание будет уделяться специфичным операциям для банков, страховых и лизинговых компаний, ломбардов и МФО.

Трудовые книжки станут электронными

Теперь те граждане, которые придут устраиваться на работу впервые, будут сразу заводить электронные трудовые книжки. Уже работающие россияне должны будут сделать выбор: остаться с бумажной версией, либо же тоже перейти на новый вариант.

Увеличение акциз на водку и табак

Акциз на табак увеличится на 20 процентов. Также будут увеличены минимальные цены на водку, коньяк, шампанское и бренди.

"Удаленка" станет законной

С 1 января 2021 вступает в силу закон об удаленной работе. Он введет в законодательство понятия "дистанционная работа", "временная дистанционная работа" и "комбинированная дистанционная работа".

Изменятся правила противопожарного режима

С 2021 года будет запрещено хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах, устанавливать внешние блоки кондиционеров в коридорах и лестничных площадках. В противном случае придется заплатить штраф.

Товары легкой промышленности необходимо будет маркировать

С начала года запрещено продавать продукцию легкой промышленности без специальных цифровых кодов. Продавцам необходимо будет промаркировать трикотажные вещи, изделия из натуральной кожи или кожзаменителя, пальто, куртки, постельное белье и так далее.