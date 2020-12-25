В 2021 году ожидается сокращение зарплат

В 2021 году ожидается сокращение зарплат
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Проблема затронет 20 миллионов россиян

Уровень заработных плат в 2021 г. снизится примерно на 11% по сравнению с 2019 годом. Такой прогноз дали исследователи Центра стратегических разработок.

Работникам бюджетной сферы сокращение зарплат не грозит, приводят "Ведомости" мнение директора Вольного экономического общества Маргариты Ратниковой, а вот частные предприниматели, скорее всего, сократят часть своих издержек за счет выплат сотрудникам.

Понижение зарплат в следующем году ощутят более 20 миллионов граждан, работающих, прежде всего, в сфере пищевой, легкой и тяжелой промышленности, а также занятых в области транспортировки и хранения товаров, полагает директор центра социально экономических исследований ЦСР Лора Накорякова.

Впрочем, с исследователями не согласны сами предприниматели. По словам члена президиума "Опоры России", бизнесмена Юрия Савелова, сейчас, наоборот, заметен дефицит кадров, особенно низкоквалифицированных.

"На стройке 30% кадровая нехватка, в ЖКХ скоро сосульки некому сбивать будет, водителей не хватает, складских работников. У меня на складах 40% вакантных мест, куда мне понижать зарплату?"

высказался Савелов в интервью "КП". Проблема в том, что мигранты уехали, а россияне на низкую зарплату не идут. Что касается квалифицированных кадров, то, по словам предпринимателя, за них на рынке всегда борьба, в том числе с помощью более высокой зарплаты. Работодатели, которые соглашаются на менее квалифицированного работника ради небольшой экономии, в итоге проигрывают.

Ранее эксперты подсчитали, что почти треть работающих россиян в 2020 г. уже столкнулись с сокращением доходов, хотя и в разной степени. Еще больше сотрудников остались без премиальных и традиционной 13-й зарплаты перед Новым годом.

Николай ВИКТОРОВ

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