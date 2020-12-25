Появление номинала банкнот выше 5000 считают бессмысленным

На сегодняшний день достаточно условий, чтобы оплатить крупные и дорогостоящие покупки безналичным способом, а 5000-ых банкнот вполне достаточно для накоплений, считает Аркадий Трачук.

Глава Гознака отметил, что в появлении банкноты более крупного номинала нет смысла.

"Поэтому я не вижу ни одного аргумента и ни одной сферы применения наличных денег, которая "кричала" бы о том, что тут это нужно", – поделился Трачук с РИА "Новости".

При этом появление новой купюры сопряжено с целым рядом условий, таких как защищенности от подделок, изменением организации системы наличного денежного обращения.

К слову, говоря о подделках, глава Гознака добавил, что сегодня распространенность фальшивых денег в России гораздо ниже, чем в западных странах. Так, за прошлой год в Европе было выявлено более 20 фальшивок на миллион банкнот, в России этот показатель составил около 7 на миллион.

При этом система защиты постоянно улучшается, разрабатываются новые решения, которые позволяют банкноте без проблем применяться при различных сценариях.

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