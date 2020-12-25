В России оценили возможность появления новой купюры

В России оценили возможность появления новой купюры
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появление номинала банкнот выше 5000 считают бессмысленным

На сегодняшний день достаточно условий, чтобы оплатить крупные и дорогостоящие покупки безналичным способом, а 5000-ых банкнот вполне достаточно для накоплений, считает Аркадий Трачук. 

Глава Гознака отметил, что в появлении банкноты более крупного номинала нет смысла. 

"Поэтому я не вижу ни одного аргумента и ни одной сферы применения наличных денег, которая "кричала" бы о том, что тут это нужно", – поделился Трачук с РИА "Новости". 

При этом появление новой купюры сопряжено с целым рядом условий, таких как защищенности от подделок, изменением организации системы наличного денежного обращения. 

К слову, говоря о подделках, глава Гознака добавил, что сегодня распространенность фальшивых денег в России гораздо ниже, чем в западных странах. Так, за прошлой год в Европе было выявлено более 20 фальшивок на миллион банкнот, в России этот показатель составил около 7 на миллион. 

При этом система защиты постоянно улучшается, разрабатываются новые решения, которые позволяют банкноте без проблем применяться при различных сценариях. 

Ранее экономист рассказал, почему сейчас нельзя хранить деньги в валюте. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Чем больше номинал купюры тем лучше ворам от власти. Потому что пятитысячные уже не вмещаются в их подвалы. Надо пойти навстречу просьбам мятущихся в поисках территорий для хранения денег. Фундаменты домов и подвалы уже заполнены. Нужна 250-тысячная купюра. Владимир Владимирович вам это ничего не стоит, а людям приятно будет. Многим можно будет всё, что нажито непосильным трудом хранить в упаковке из под двухкамерного холодильника.
Гость
Ответить
Тратить деньги на внедрение новых денег? Мало кто сейчас расплачивается наличными, кроме тех кто нечестно заработал и хочет скрыть доходы.
1
новости партнеров

СМИ: Пентагон готовится к введению войск на инаугурацию Байдена

Военнослужащие опасаются, что Трамп может втянуть их в противостояние с избранным президентом

В 2021 году ожидается сокращение зарплат

Проблема затронет 20 миллионов россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей