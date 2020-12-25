Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
Заместитель министра иностранных дел Белоруссии, а также первый с 2007 года посол республики в США Олег Кравченко скончался. Об этом сообщили в белорусском МИД.
В конце июля Лукашенко сделал его послом, однако выехать в Штаты Кравченко так и не смог. Отношения с Западом у Республики потеплели на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Но после прошедших президентских выборов в Белоруссии началось новое обострение. Штаты ввели ряд антибелорусских санкций, последний пакет был принят в декабре.
Как уточнили в МИД РБ, Кравченко скончался в Минске. Что стало причиной гибели не сообщили, пишет РИА "Новости". Чиновнику было 49 лет.
Военнослужащие опасаются, что Трамп может втянуть их в противостояние с избранным президентом