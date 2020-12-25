Умер посол Белоруссии в США

Назначение он получил в июле, став первым послом от республики в Америке за 12 лет

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии, а также первый с 2007 года посол республики в США Олег Кравченко скончался. Об этом сообщили в белорусском МИД. 

В конце июля Лукашенко сделал его послом, однако выехать в Штаты Кравченко так и не смог. Отношения с Западом у Республики потеплели на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Но после прошедших президентских выборов в Белоруссии началось новое обострение. Штаты ввели ряд антибелорусских санкций, последний пакет был принят в декабре. 

Как уточнили в МИД РБ, Кравченко скончался в Минске. Что стало причиной гибели не сообщили, пишет РИА "Новости". Чиновнику было 49 лет.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

СМИ: Пентагон готовится к введению войск на инаугурацию Байдена

Военнослужащие опасаются, что Трамп может втянуть их в противостояние с избранным президентом

В 2021 году ожидается сокращение зарплат

Проблема затронет 20 миллионов россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей