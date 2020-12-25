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Министр труда Антон Котяков поделился ободряющими новостями.
По его словам, профильное министерство уже озаботилось вопросом разработки
поправок в Трудовой кодекс России, которые позволили бы сделать 31 декабря
нерабочим днем.
При этом судьба будущего года уже решена – 31 декабря 2021-ого официально станет выходным днем. Такими вестями высокопоставленный госслужащий поделился в беседе с журналистами Интерфакса.
По поводу текущего года министр отметил, что российский лидер Владимир Путин рекомендовал всем регионам ввести дополнительный выходной в этот день. Решение остается за главами субъектов. При этом, с юридической точки зрения, каждый работодатель имеет механизмы, которые позволяют освободить сотрудников от работы 31 декабря.
Ранее сообщалось, какие российские регионы приняли решение не работать в предпраздничный день.
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