Освободить предпраздничный день от работы могут уже в следующем году

Министр труда Антон Котяков поделился ободряющими новостями. По его словам, профильное министерство уже озаботилось вопросом разработки поправок в Трудовой кодекс России, которые позволили бы сделать 31 декабря нерабочим днем.



При этом судьба будущего года уже решена – 31 декабря 2021-ого официально станет выходным днем. Такими вестями высокопоставленный госслужащий поделился в беседе с журналистами Интерфакса.

По поводу текущего года министр отметил, что российский лидер Владимир Путин рекомендовал всем регионам ввести дополнительный выходной в этот день. Решение остается за главами субъектов. При этом, с юридической точки зрения, каждый работодатель имеет механизмы, которые позволяют освободить сотрудников от работы 31 декабря.

Ранее сообщалось, какие российские регионы приняли решение не работать в предпраздничный день.