Что подарил Путин просившему акции "Газпрома" школьнику

Вручал подарки сам Дед Мороз, специально прилетевший в Бишкек

Семилетний киргизский школьник, который ранее попросил у Владимира Путина акции "Газпрома" и "Роснефти", а также тульский пряник, получил свой новогодний подарок. 

Только вот вместо акций мальчик получил тульский пряник, портрет российского президента с автографом и термокружку, точно такую же, которая есть и у самого Владимира Путина, передает РИА "Новости".

Церемония вручения прошла в Российском центре науки и культуры в Бишкеке, куда прилетел Дед Мороз, чтобы лично поздравить школьника. 

Ранее президент осуществил мечту ребенка-участника акции "Елка желаний". Путин вместе с мальчиком Димой из Челябинской области вышел на лед на Красной площади. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Собственно, случай показательный.
"Ведь это же наш общий газ, а мечты сбываются только у вас" (с) Слепаков
Гость
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Позориться не надо. Какие акции в 7 лет? В этом возрасте кроме игр ничего не интересует. Родители напели, а все уши развесили.
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