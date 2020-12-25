Вручал подарки сам Дед Мороз, специально прилетевший в Бишкек

Семилетний киргизский школьник, который ранее попросил у Владимира Путина акции "Газпрома" и "Роснефти", а также тульский пряник, получил свой новогодний подарок.

Только вот вместо акций мальчик получил тульский пряник, портрет российского президента с автографом и термокружку, точно такую же, которая есть и у самого Владимира Путина, передает РИА "Новости".

Церемония вручения прошла в Российском центре науки и культуры в Бишкеке, куда прилетел Дед Мороз, чтобы лично поздравить школьника.

Ранее президент осуществил мечту ребенка-участника акции "Елка желаний". Путин вместе с мальчиком Димой из Челябинской области вышел на лед на Красной площади.