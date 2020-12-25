В Ялте поменяется график подачи воды из-за праздников

На несколько дней власти намерены обойти существующие ограничения

Жителям Ялты пообещали непрерывную подачу воды в Новый год и на 1 января. Также ограничения снимут на рождественские праздники. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко. 

Согласно новому графику на новогодние праздники вода будет подаваться с 06:00 31 декабря по 22:00 1 января. С 6 по 7 января будет действовать подобная схема. 

В остальные праздничные дни вода будет подаваться с 06:00 по 09:00 и с 18:00 по 21:00, отметила Павленко на своей странице в "Инстаграм". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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