Постовая служба вышла на "охоту" за пьяными водителями

Жителей Москвы и гостей мегаполиса начнут массово проверять на дорогах перед Новым годом. Об заявили в пресс-службе столичного ГИБДД.

"В предновогодний период, когда многие начинают отмечать корпоративные праздники, особенно возникает риск ДТП с участием пьяных водителей", – цитирует ведомство портал Autonews.

"Охота" за любителями сесть за руль после алкогольных излияний начинается уже с сегодняшнего дня.

