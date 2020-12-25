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Жителей Москвы и гостей мегаполиса начнут массово проверять на дорогах перед Новым годом. Об заявили в пресс-службе столичного ГИБДД.
"В предновогодний период, когда многие начинают отмечать корпоративные праздники, особенно возникает риск ДТП с участием пьяных водителей", – цитирует ведомство портал Autonews.
"Охота" за любителями сесть за руль после алкогольных излияний начинается уже с сегодняшнего дня.
Военнослужащие опасаются, что Трамп может втянуть их в противостояние с избранным президентом
Экстремисты готовили подрывы по всей Республике