"Елка желаний": Сенаторы стали добрыми волшебниками

"Елка желаний": Сенаторы стали добрыми волшебниками
Совет Федерации принял участие в благотворительной акции

Накануне Нового года Совет Федерации принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщила спикер палаты Валентина Матвиенко на пленарном заседании 25 декабря.

"Начиная с 16 декабря большинство сенаторов стали добрыми волшебниками, исполнили желания детей, которые проходят лечение от тяжелых заболеваний, особенно нуждаются в нашей заботе и внимании. Я очень рада, что мы смогли исполнить заветные мечты ребят всех регионов нашей страны", – сказала спикер.

Сенаторы приезжали к детям домой, посещали больницы, общались с ребятами по Интернету. "Позвольте поблагодарить всех за организацию и участие в этом проекте. Те, кто не успел еще этого сделать, – до Нового года есть время", – обратилась спикер к сенаторам.

Анна СОРОКИНА

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