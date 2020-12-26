Попросивший российский паспорт Сноуден впервые стал отцом

Супруга экс-сотрудника ЦРУ родила малыша

Эдвард Сноуден, который несколько лет назад получил убежище в России, стал отцом. Линдси Миллс, жена экс-сотрудника ЦРУ и АНБ, подарила ему сына.

Об этом Миллс сама рассказала в "Инстаграм", опубликовав серию трогательных кадров. На снимках супруги позируют в обнимку. На одном из фото пара держит на руках кроху.

Миллс не стала показывать фанатам лицо малыша, как и не сообщила, как они решили его назвать.

Сноуден в 2013-м обнародовал секретные данные США о слежке за людьми по всему миру. Скандал прогремел на весь мир, а экс-сотрудник ЦРУ бежал из страны. В России Сноуден получил политическое убежище. Недавно стало известно, что он готовится подать документы на получение гражданства РФ. 

Полина ИВАНОВА

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