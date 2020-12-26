Какие изменения ждут российский пенсионеров с Нового года

Какие изменения ждут российский пенсионеров с Нового года
Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
Новые правила вводятся уже с 1 января

Правительство РФ подготовило ключевые изменения для пожилой категории граждан, а также лиц предпенсионного возраста. Речь идет о повышении возраста, необходимого для выхода на пенсию, а также увеличении размера страховых пособий.

Так, в этом году пенсионный возраст граждан России составлял 55,5 лет для женщин и 60,5 для мужчин. Однако власти подняли действующий возрастной показатель, увеличив его на один год. Еще большие изменения ожидаются с 2028 года – тогда мужчины смогут выходить на пенсию в 65-летнем возрасте, а женщины – с шестидесяти.

Как отметили в ПФР, при отсутствии возможности трудоустроиться лицо может выйти на пенсию на два года раньше установленного срока. Соответствующее подтверждение можно получить в центре занятости населения. Также важен сам факт того, что увольнение с последнего места трудоустройства произошло не по собственному желанию, а в результате сокращения или ликвидации самого предприятия.

Страховой стаж для лиц предпенсионного возраста, лишившихся работы, составляет от 25 лет – речь идет о мужчинах. Для женщин аналогичный показатель уменьшен на пятилетний срок.

Также с нового года должны вырасти страховые пенсии, положенные неработающим пожилым россиянам. Индексация составила 6,3%. Средний размер выплат при этом должен составить 17,4 тыс. руб. По данным ПФР, на увеличенную пенсию могут рассчитывать порядка 36 миллионов граждан. Январские пенсии уже будут проиндексированы.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что власти продлили упрощенный порядок назначения пенсий на весь предстоящий год.

Егор МАЛКОВ

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