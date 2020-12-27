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Красная икра, которую произвели в декабре, может быть некачественной. Об этом россиян предупредил директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева. Эксперт дала несколько советов, как отличить плохую икру.
Новогодний стол по традициям и приметам должен быть щедрым. Многие стараются купить деликатесы, которые в течение года мы едим не так часто. Один из них – красная икра, которая давно стала одним из символов Нового года. Итак, на что обратить внимание, чтобы праздник не был испорчен?
По мнению эксперта Роскачества, безопаснее покупать красную икру к Новому году в супермаркетах и специальных рыбных магазинах, пишет РИА Новости.
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