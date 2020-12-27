Как выбрать красную икру на Новый год: советы эксперта

Как выбрать красную икру на Новый год: советы эксперта
Фото: pixabay.com
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Важно обращать внимание на дату производства деликатеса

Красная икра, которую произвели в декабре, может быть некачественной. Об этом россиян предупредил директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева. Эксперт дала несколько советов, как отличить плохую икру.

Новогодний стол по традициям и приметам должен быть щедрым. Многие стараются купить деликатесы, которые в течение года мы едим не так часто. Один из них – красная икра, которая давно стала одним из символов Нового года. Итак, на что обратить внимание, чтобы праздник не был испорчен?

  • В первую очередь нужно посмотреть на дату производства, советует эксперт. Если вы покупаете красную икру в жестяной банке – лучший срок изготовления – это сезоны вылова. То есть с середины мая и до конца октября. Деликатес, который изготовлен в декабре, может быть не такого высокого качества – обычно ее предварительно замораживают.
  • Кроме того, нужно смотреть на маркировку. Выбирать баночки, где написано "ГОСТ".
  • Обратить внимание стоит и на место изготовления икры. Предпочтение эксперт советует отдать Камчатке и Сахалину.
  • Есть и еще один секрет. Посмотрите, как выбит номер на банке. На настоящей икре цифры будут наружу, а не внутрь.
  • При покупке весовой икры выше риск нарваться на подделку. Во-первых, неизвестно, сколько и как хранился деликатес. Во-вторых, недобросовестный продавец может помешать икру с продуктом более низкого качества. В-третьих, красная икра на развес может содержать большое количество вредных для здоровья консервантов.

По мнению эксперта Роскачества, безопаснее покупать красную икру к Новому году в супермаркетах и специальных рыбных магазинах, пишет РИА Новости.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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